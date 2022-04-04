Черкесск, , 11:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружили тело местного жителя, пропавшего в декабре 2021 года. По данному факту назначены экспертизы, причины смерти устанавливаются. Пока насильственных следов на теле погибшего не обнаружено, сообщили 4 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Как стало известно, 33-летний мужчина пропал 11 декабря прошлого года. Его обнаружили на окраине села Светлое Все это время его поиски велись с перерывами из-за погодных условий. В них участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда добровольцев «Кавказ».

«При наружном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

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