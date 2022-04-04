Кливленд, США, 4 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:108.

(сс) Keith Allison Джеймс Харден

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 43 очков и 17 подборов. Защитник Джеймс Харден сделал трипл-дабл из 21 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Кливленда» разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 23 очка.

«Филадельфия» одержала 48-ю победу в 78 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» потерпел 36-е поражение в 79 играх и идёт на 14-м месте.

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