Уфа, , 11:01 — REGNUM Праздничные мероприятия в День Победы попросил провести на Советской площади в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 4 апреля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Возложение цветов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава региона напомнил, что 30 марта чиновники осмотрели ход работ на Советской площади.

«Я прошу подготовить на 9 мая мероприятия на Советской площади. У нас министерство культуры уже занимается с главами районов», — отметил глава региона.

Хабиров напомнил, что памятник Герою России, командиру Башкавдивизии Минигали Шаймуратову должен быть установлен в Уфе ко Дню Республики.

«Как договорились, очень прошу всех участников этой работы, чтобы все-таки памятник Минигали Шаймуратову к 11 октября был установлен», — заявил он, отметив, что на это было потрачено довольно много времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Советской площади в Уфе намерены заложить капсулу с землей из Луганской Народной Республики, где погиб генерал-майор Минигали Шаймуратов, и районов Башкирии, где проживали бойцы кавдивизии.

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