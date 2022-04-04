Екатеринбург, 4 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Российские авиакомпании получили временное разрешение на полеты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Так, авиакомпания Redwings сможет выполнять полеты из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ) два раза в неделю. При этом перевозчику отказали в выполнении рейсов в Ташкент.

В свою очередь, авиакомпания «Россия» получила допуск на выполнение полетов в Нур-Султан и Алма-Ату дважды в неделю. Авиаперевозчик будет совершать рейсы два раза в неделю и в Узбекистан. Отметим, выдача допуска не является гарантией запуска рейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за спецоперации на Украине Евросоюз запретил европейским компаниям техобслуживание, лизинг поставку и страхование воздушных судов в России.