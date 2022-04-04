Лас-Вегас, США, , 10:57 — REGNUM Солист южнокорейского бойз-бэнда BTS Джей-Хоуп (J-Hope) споткнулся и упал во время выступления на сцене «Грэмми». Церемонию транслировал телеканал CBS 4 марта.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Коллектив исполнял песню Butter в то время, как Джей-Хоуп споткнулся на лестнице и чуть не ударился лицом об одну из ступенек. Исполнителю удалось избежать травмы — он быстро поднялся и продолжил выступление.

Добавим, что группа BTS была номинирована на «Грэмми» в категории «Лучшее поп-выступление дуэтом или группой». Победу одержали Doja Cat и SZA с исполнением трека Kiss Me More.

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