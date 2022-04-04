Сеул, 4 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Девять из десяти жителей Южной Кореи считают, что новое правительство должно работать над укреплением сотрудничества с США в сферах экономики, внешней политики и безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI).

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1000 человек, вышеуказанного ответа придерживаются 86,8% респондентов.

Между тем 5% считают, что в первую очередь новое правительство должно сосредоточиться на укреплении сотрудничества с КНДР, 3,2% — с Китаем, 2,1% — с ЕС, 1,4% — с Японией.

4,3% респондентов отметили важность экономического сотрудничества с Северной Кореей, Китаем и Россией, а 68% — с США и Японией, однако 27,7%опрошенных считают, что новое правительство должно сохранять нейтралитет.

69,5% считают необходимым поддержание тесного взаимодействия в сфере внешней политики и безопасности с США и Японией. Важность отношений с КНДР, Китаем и Россией отметили 6,1%. За необходимость укрепления нейтралитета высказались 24,4%.

Около 75% считают, что Сеул и Токио должны работать над улучшением двусторонних отношений. 84,9% респондентов считают, что новое правительство должно занять более твёрдую позицию по спорным вопросам в отношениях с Китаем.