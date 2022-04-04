Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Екатеринбурге утром, 4 апреля эвакуировали людей из торгового центра «Мегаполис». Об этом пишут СМИ.

Торговый центр

Причина, по которой посетителей попросили покинуть здание, пока неизвестна. Информации о возгорании в торговом центре не поступало. В отделении пропаганды УМВД по Екатеринбургу сообщили, что эвакуация не связана с криминалом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области задержали 14-летнего подростка, который сообщал о «минировании» школ. Оказалось, что у него был куратор за рубежом.