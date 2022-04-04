Москва, , 10:53 — REGNUM Для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик волонтерами и общественниками собрано порядка 60 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Гуманитарная помощь РКК

Из распределительного центра гуманитарной помощи в подмосковном городе Домодедове гуманитарный груз был отправлен на трех фурах

Также в рамках акции «Мы вместе помощь оказали и подмосковные школьники. Они собрали для детей Донбасса более 5 тонн сладостей — конфет, мармелада и печенья.

Как сообщает ИА REGNUM, в Подмосковье открыто более 130 пунктов сбора гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса и жителей ДНР и ЛНР.

Читайте также: Гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР отправили из Приамурья