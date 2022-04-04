Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии 4 — 5 апреля ожидается прибытие около 500 беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в органах власти.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Республика готовится принять несколько сотен эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР. Предварительно речь идёт о 500 человек. Ожидается, что они прибудут поездом вечером 4 апреля или утром 5 апреля. В Чебоксарах на перроне их будет встречать глава администрации города Денис Спирин.

Помощь беженцам в Чувашии будут оказывать добровольцы. Также в пунктах временного размещения организуют дежурство медицинских работников, сотрудников миграционной службы, психологов и правоохранителей.

Ранее в Чувашии заявляли, что в республику своим ходом добрались более 100 беженцев. Часть из них проживает в пунктах временного размещения, часть — у родственников и друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального решения Чувашия должна принять 1259 беженцев, эвакуированных из республик Донбасса.

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