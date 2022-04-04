Оттава, 4 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Популярный канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) заявил о планах сменить собственное полное имя. Информацию об этом 4 апреля опубликовало издание Complex.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

По словам артиста, в настоящее время он размышляет над тем, чтобы избавиться от своей фамилии в паспорте, оставив только имя. Также музыкант отметил, что подобному изменению может подвергнуться и его нынешний псевдоним.

Ранее изменить имя решил рэпер Канье Уэст. Так, исполнитель отказался от фамилии и второго личного имени, став Йе.