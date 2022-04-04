Ташкент, , 10:52 — REGNUM Под председательством Узбекистана 8 апреля пройдёт шестое совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«В ходе мероприятия стороны обсудят план по научно-техническому сотрудничеству государств-членов ШОС на 2022−2025 годы, Программу сотрудничества государств-членов ШОС по развитию искусственного интеллекта инициированную узбекской стороной и многие другие вопросы научно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС проводятся с 2010 года и играют роль эффективной площадки укрепления научно-технологического и инновационного сотрудничества, а также помогают наращивать взаимовыгодное сотрудничество между государствами-членами ШОС в сфере науки и техники.