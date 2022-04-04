Париж, 4 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал акты насилия на Корсике «неприемлемыми». Об этом глава французского государства заявил в интервью France Inter.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава государства заявил, что не будет «никаких дискуссий» без «возврата к прежнему порядку».

«То, что я видел в эти выходные, неприемлемо, в том числе с политическими лидерами во главе процессии», — заявил Эммануэль Макрон на следующий день после столкновений во время демонстрации на Корсике в защиту активиста Ивана Колонны, погибшего после нападения в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает новые санкции против России.