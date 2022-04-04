Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Инструктор стрелкового тира в Санкт-Петербурге получил на работе огнестрельное ранение, в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оружие стрелкового клуба Фото Центра общественных связей ФСБ России

Инцидент произошел 3 апреля в Петроградском районе Петербурга. В отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, в 21:20 мск из стрелкового тира на Аптекарском проспекте с множественными проникающими огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован 36-летний инструктор по стрельбе.

«По предварительным данным, мужчина в стрелковом тире, при выстреле из карабина «Сайга-9», по неосторожности получил огнестрельные ранения», — пояснили в полиции.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, причиной ранения стал рикошет пули, выпущенной из карабина.