Луганск, , 10:51 — REGNUM При обстреле украинскими боевиками города Кировска в Луганской области повреждён жилой дом. Как рассказал местный житель Михаил Пахомов, осколки снарядов разбили окна и попали в квартиру.

Разрушенный дом Марина Каширская © ИА REGNUM

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В беседе с РИА Новости мужчина уточнил, что взрыв был не один.

«Мы находились в квартире. Произошёл разрыв: посыпались стёкла, осколки полетели, срезало люстру», — рассказал местный житель.

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По данным Народной милиции ЛНР на 4 апреля, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины выпустили 75 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» и миномётов калибра 120-мм по населённому пункту Донецкий. А уже с начала текущих суток украинские боевики продолжил обстрелы по Донецкому с применением артиллерийского орудия калибра 152 мм.

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