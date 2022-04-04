Пекин, 4 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Китай завершит проверку стоков в семи крупных речных и озерных бассейнах и вод вблизи береговой линии на наличие проблем к концу 2025 года, заявил замминистра экологии и охраны окружающей среды Цюй Цивэнь, передает 2 апреля агентство Синьхуа.

Peretrem.com Хуанхэ — желтая река

Обработка стоков в семи бассейнах, включая реку Янцзы, Хуанхэ и озеро Тайху, также будет в основном завершена к тому времени, сообщил Цюй на пресс-брифинге. Это объявление последовало за более ранним руководством Госсовета КНР по ужесточению надзора и регулирования в отношении стоков.

С 2019 года страна последовательно приступила к скринингу и изучению выбросов в реку Янцзы, Бохайское море и реку Хуанхэ и получила уточненные данные. По словам Цюя, Китай будет проводить дифференцированную обработку выбросов, удаляя, комбинируя или устраняя проблемные выбросы в зависимости от их типов.