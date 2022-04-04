Москва, , 10:50 — REGNUM Российская власть не дает необходимые льготы отечественным производителям оборудования для рыбопромышленной отрасли, заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.

Рыба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши оппоненты на Западе говорят — всё, русского газа не надо, нефти не надо, и очень активно в этом направлении работают. А мы начали производить импортозамещающие приборы, оборудование, технологии? Нет!» — констатировал Андрей Заика. По его словам, «практически никто не производит оборудование для рыбной отрасли». При этом «не видно, чтобы производителям морозильников, власть сказала: «мы вам даем налоговые льготы, делайте их». А если нет преференций, как зайти на рынок, который контролируется иностранными компаниями?»

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