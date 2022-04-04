Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермском крае на утро 4 апреля первичную вакцинацию прошли свыше 1 млн 173 тыс. человек, в том числе однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает краевой минздрав.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

От коронавирусной инфекции прививку сделали более 2,2 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет. К ревакцинации приступили 265 тыс. пермяков.

Стоит отметить, Пермский край получил в общей сложности 1 821 994 комплекта антиковидной вакцины. Сейчас в наличии имеется 389,8 тыс. комплектов препарата.

Добавим, население Прикамья составляет более 2,5 млн человек.