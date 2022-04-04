Луганск, , 10:49 — REGNUM Вооруженные силы Украины в ходе боестолкновений в Луганской Народной Республике за сутки потеряли 30 человек личного состава, сообщает 4 апреля Народная милиция ЛНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, шесть единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками за сутки пострадали более 20 человек, включая одного ребенка. Об этом 4 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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