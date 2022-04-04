Спецоперация нужна, чтобы остановить гуманитарную катастрофу — мнение
Биробиджан, 4 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В мире набирает обороты антироссийская истерия, и долг жителей нашей страны — поддержать президента Владимира Путина в его решении. Такое мнение о проведении спецоперации высказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Еврейской автономии Игорь Шавернев, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
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Он считает, что руководство Украины фактически бросило на произвол судьбы население Донецка и Луганска. Эти регионы были отрезаны от жизнеобеспечения и подвергались регулярным обстрелам, подчеркнул представитель Народного фронта.
Как сообщало ИА REGNUM, принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, считает губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не верить фейкам, которые поступают из разных источников с целью ввести людей в заблуждение.