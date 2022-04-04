Биробиджан, 4 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В мире набирает обороты антироссийская истерия, и долг жителей нашей страны — поддержать президента Владимира Путина в его решении. Такое мнение о проведении спецоперации высказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Еврейской автономии Игорь Шавернев, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

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Он считает, что руководство Украины фактически бросило на произвол судьбы население Донецка и Луганска. Эти регионы были отрезаны от жизнеобеспечения и подвергались регулярным обстрелам, подчеркнул представитель Народного фронта.

«Так называемая «просвещённая мировая общественность» последние восемь лет решительно не замечала кровопролитие, жертвой которого стали тысячи мирных жителей Донбасса. Для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, наш президент Владимир Владимирович Путин взял на себя колоссальную ответственность и принял решение о проведении военной спецоперации», — отметил Игорь Шавернев.

Как сообщало ИА REGNUM, принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, считает губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не верить фейкам, которые поступают из разных источников с целью ввести людей в заблуждение.