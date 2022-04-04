Москва, , 10:46 — REGNUM Сотрудничество России и Норвегии в области охраны биоресурсов северных морей продолжается, несмотря на западные санкции, заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы заходим в порты Северной Норвегии. И мы и Норвегия очень дорожим сотрудничеством по охране биоресурсов в северных морях. Определенное санкционное влияние чувствуется в поставках запчастей, но в целом они ведут себя рассудительно», — отметил рыбопромышленник.

По его словам, некоторые норвежцы начали собственную войну с Россией: «Например, мы обращаемся в компанию с просьбой оказать нам услугу, а она отказывает. Говорят: «вы знаете, у нас сейчас нет возможности». Это не влияние правительства Норвегии, это политика отдельных людей».

Собеседник ИА REGNUM сообщил, что в Норвегии продолжают ремонтировать российские суда.