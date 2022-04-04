Рыбопромышленник Андрей Заика: Норвегия дорожит сотрудничеством с РФ
Москва, 4 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Норвегии в области охраны биоресурсов северных морей продолжается, несмотря на западные санкции, заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Рыба
«Мы заходим в порты Северной Норвегии. И мы и Норвегия очень дорожим сотрудничеством по охране биоресурсов в северных морях. Определенное санкционное влияние чувствуется в поставках запчастей, но в целом они ведут себя рассудительно», — отметил рыбопромышленник.
По его словам, некоторые норвежцы начали собственную войну с Россией: «Например, мы обращаемся в компанию с просьбой оказать нам услугу, а она отказывает. Говорят: «вы знаете, у нас сейчас нет возможности». Это не влияние правительства Норвегии, это политика отдельных людей».
Собеседник ИА REGNUM сообщил, что в Норвегии продолжают ремонтировать российские суда.
«Я думаю, исходя из прошлых ситуаций, все наладится, — считает глава Союза беломорских рыбколхозов. — Это не первые санкции, они всегда начинались с заявлений, типа «мы вас накажем». Вводились громогласно, а снимались по-тихому. Когда американцы ввели санкции против поставок русских морепродуктов в США, об этом писали все газеты. А когда через 10 дней дату введения санкций перенесли с 25 марта на 23 июня, об этом никто не узнал. Сниматься санкции будут шепотом».