Амстердам, , 10:46 — REGNUM Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что страдает онкологическим заболеванием. Об этом 4 апреля сообщает Voetbal International.

Луи ван Гал ING Nederland

Ван Гал рассказал, что борется с активной формой рака простаты.

«Вы не умираете от рака простаты, по крайней мере, в 90% случаев, обычно вас убивают другие основные заболевания. Но у меня довольно агрессивная форма, я 25 раз проходил процедуру облучения», — сказал ван Гал.

70-летний тренер отметил, что держал болезнь в тайне, чтобы не обременять этим футболистов.

Ван Гал возглавляет сборную Нидерландов с августа 2021 года, под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Ранее он возглавлял сборную Нидерландов с 2012 по 2014 год и выиграл с ней бронзовые медали ЧМ-2014, обыграв в матче за третье место сборную Бразилии со счётом 3:0.

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