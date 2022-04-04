Ташкент, , 10:45 — REGNUM В Узбекистане в марте товары и услуги подорожали на 1,5%. Об этом 4 апреля сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.

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По данным ведомства, лидерами по росту цен и тарифов в марте, как и в феврале, стали продовольственные товары, которые в среднем за месяц подорожали на 2,5%.

«Непродовольственные товары прибавили в цене на 1,1%, платные услуги — на 0,4%», — говорится в сообщении.

В целом, по данным ведомства, с начала года продовольственные товары подорожали на 4,4%, непродовольственные — на 2,1%, платные услуги — на 1,5%.