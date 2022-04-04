Черкесск, 4 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отмечается рост интереса жителей к военной службе по контракту. В последнее время зафиксировано увеличение в два-три раза заключенных контрактов на несение службы в воинских частях Минобороны РФ, сообщил военный комиссар республики Сергей Белобородов.

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«Жители Карачаево-Черкесии поддерживают решение президента страны и в увеличенном количестве идут на контракт. Количество желающих заключить контракты увеличилось в два-три раза» , — цитирует военкома Белобородова «Интерфакс-Юг».

Как отметил военный комиссар, есть желающие заключить краткосрочные контракты, с которыми они подписываются на срок от трех месяцев, а есть военнослужащие, которые заключают контракты в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что в Вооружённых силах России численность контрактников более чем вдвое превышает количество военнослужащих по призыву. Об этом заявил 22 декабря на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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