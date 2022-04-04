Брянск, , 10:51 — REGNUM В Брянской области за последние сутки госпитализировано 18 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в региональном оперативном штабе, зарегистрировано шесть летальных исходов. С начала пандемии проведено 1 708 393 исследования на COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

Всего в Брянской области подтверждён 158 741 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 153 238 жителей, в том числе семеро выписаны за минувшие сутки. От осложнений при инфекции скончались 3 815 пациентов.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 673 730 человек.