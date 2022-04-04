Куньмин, Китай, , 10:44 — REGNUM Шесть человек пропали без вести в результате схода селевого потока возле станции технического обслуживания автомобильных дорог в провинции Юньнань на юго-западе Китая утром 2 апреля, передает агентство Синьхуа.

Грязевые потоки Senado Federal

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени 2 апреля Гуншань-Дулун-Нуском автономном уезде провинции Юньнань после того, как на этот район обрушились непрерывные дожди. Поток похоронил две авторемонтные мастерские и одно предприятие по переработке металлолома, говорится в заявлении информационного бюро правительства уезда.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Как стало известно, жители близлежащих районов были эвакуированы в безопасное место.