Грозный, , 10:43 — REGNUM В промышленном районе Мариуполя периодически возникают очаги сопротивления со стороны украинских националистов. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В течение дня нам поступают видеоматериалы с разных линий соприкосновения. Бойцы из Чеченской Республики в свою очередь принимают самое деятельное участие на всех фронтах. Одной из самых горячих точек остаётся Мариуполь. В промышленном районе города периодически разгораются небольшие очаги сопротивления. К счастью, усилиями, в том числе и чеченских бойцов, любое сопротивление быстро подавляется», — написал Кадыров.

По его словам, украинские националисты всё так же «верны своим принципам»: «Из сотен домов находят тот, где все ещё укрываются мирные жители, в последующем там же занимают огневые позиции. Если не удаётся должным образом продержаться, мгновенно обновляют гардероб с камуфляжного на более приземлённый. Как вы можете видеть на этих кадрах, у нациков не всегда получается безболезненно сменить стиль одежды».

Кадыров подчеркнул, что большая часть города уже контролируется российскими военными: «Для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Уверен, что в скором времени город будет полностью очищен от скверного националистического явления».