Петропавловск-Камчатский, , 10:42 — REGNUM Следователи Камчатки завершили расследование жестокого убийства, которое было совершено 13 лет. Подозреваемого нашли в тюрьме Хабаровского края, где он отбывал срок за совершение аналогичного преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Тюрьма

Следствию удалось собрать достаточную доказательную базу для того, чтобы предъявить обвинение в убийстве 47-летнему жителю Хабаровска. В ноябре 2008 года он распивал спиртные напитки со своим 55-летним знакомым. Между мужчинами начался конфликт. Подозреваемый избил собутыльника руками и ногами, а затем в ход пошли нож и металлическая монтировка.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Свободный Амурской области 3 апреля нашли трупы мужчины и женщины. На их теле обнаружили огнестрельные ранения.