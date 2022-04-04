Лас-Вегас, США, 4 апреля 2022, 10:41 — REGNUM Американский исполнитель Бруно Марс вместе с коллегой Андерсоном Паком (Anderson. Paak) появился на сцене во время вручения им премии «Грэмми». Церемонию транслировал телеканал CBS 4 марта.

Silk Sonic
Silk Sonic
Скриншот видео на YouTube

Получая награду, Пак заявил, что все напитки, выпитые на мероприятии будут оплачены их дуэтом Silk Sonic. Он также добавил, что «трудно оставаться скромным» — в это время Бруно Марс закурил сигарету. Как отмечает издание The Sun, этим поступком он «шокировал» зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дуэт Silk Sonic получил премию «Грэмми» в двух номинациях. Коллектив победил в категориях «Лучшая R& B песня» и «Песня года».

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