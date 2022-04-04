Лас-Вегас, США, , 10:41 — REGNUM Американский исполнитель Бруно Марс вместе с коллегой Андерсоном Паком (Anderson. Paak) появился на сцене во время вручения им премии «Грэмми». Церемонию транслировал телеканал CBS 4 марта.

Silk Sonic Скриншот видео на YouTube

Получая награду, Пак заявил, что все напитки, выпитые на мероприятии будут оплачены их дуэтом Silk Sonic. Он также добавил, что «трудно оставаться скромным» — в это время Бруно Марс закурил сигарету. Как отмечает издание The Sun, этим поступком он «шокировал» зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дуэт Silk Sonic получил премию «Грэмми» в двух номинациях. Коллектив победил в категориях «Лучшая R& B песня» и «Песня года».

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