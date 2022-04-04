Лас-Вегас, США, 4 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Американский исполнитель Бруно Марс вместе с коллегой Андерсоном Паком (Anderson. Paak) появился на сцене во время вручения им премии «Грэмми». Церемонию транслировал телеканал CBS 4 марта.

Скриншот видео на YouTube Silk Sonic

Получая награду, Пак заявил, что все напитки, выпитые на мероприятии будут оплачены их дуэтом Silk Sonic. Он также добавил, что «трудно оставаться скромным» — в это время Бруно Марс закурил сигарету. Как отмечает издание The Sun, этим поступком он «шокировал» зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дуэт Silk Sonic получил премию «Грэмми» в двух номинациях. Коллектив победил в категориях «Лучшая R& B песня» и «Песня года».