Симферополь, , 10:41 — REGNUM Лечебные грязи из крымского города Саки будут поставлять в санатории Республики Белоруссия. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Грязи в городе Саки Фото пресс-службы министерства курортов и туризма РК

Делегация из Крыма приняла участие в выставке «Отдых-2022» в Минске, здесь российский регион представил свой туристический и санаторно-курортный потенциал.

«С турбизнесом Беларуси проговорили варианты построения логистических цепочек, а также участие в государственных программах поддержки с обеих стран. Мы готовы организовать принимающую сторону, помочь туроператорам, заинтересованным в работе на этом направлении, открытием представительств и промоутировании туристических возможностей Крыма. Беларусь, в свою очередь, может быть интересна крымскому и, в целом, российскому туристу возможностями оздоровления, агро- и промышленным туризмом. Обозначен интерес к проведению спортивных сборов и соревнований, что также может стать точкой совместного роста», — отметил по итогам участия в выставке крымский министр туризма Вадим Волченко.

На данный момент уже достигнут ряд договорённостей о поставках в Белоруссию крымской продукции — в частности, крымских вин и эфиромасличной продукции, сакских грязей, лечебных препаратов и аппликаций на их основе,.