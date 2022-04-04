Кронштадт, Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На внутреннем кольце КАД Петербурга в районе тоннеля на дамбе в Финском заливе с 4 по 8 апреля 2022 года вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Схема комплекса защитных сооружений

Ограничение необходимо для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7−10 минут», — отметили в дирекции.

Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим на КАД.