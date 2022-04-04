Барнаул, , 10:40 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 4 апреля 2022 года вакцинированы 1 397 130 человек (+129 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

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Из общего числа привитых 56 359 жителей региона получили первую прививку (+24 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 239 180 (+68 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 101 591 101 ревакцинированном (+37 за сутки).

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