Пекин, , 10:37 — REGNUM Китай полностью вакцинировал 88,11% своего населения против COVID-19 по состоянию на 31 марта, сообщил представитель министерства здравоохранения Китая, передает агентство Синьхуа.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

По состоянию на 31 марта на материковой части Китая было введено более 3,27 млрд доз вакцины против COVID-19, и более 1,24 млрд человек были полностью вакцинированы, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения Лэй Чжэнлун.

Около 224 млн человек в возрасте старше 60 лет были вакцинированы. По словам Лэя, из них более 212 млн человек были полностью вакцинированы, а более 143 млн человек получили повторные прививки.