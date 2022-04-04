Пекин, 4 апреля 2022, 10:37 — REGNUM Китай полностью вакцинировал 88,11% своего населения против COVID-19 по состоянию на 31 марта, сообщил представитель министерства здравоохранения Китая, передает агентство Синьхуа.
По состоянию на 31 марта на материковой части Китая было введено более 3,27 млрд доз вакцины против COVID-19, и более 1,24 млрд человек были полностью вакцинированы, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения Лэй Чжэнлун.
Около 224 млн человек в возрасте старше 60 лет были вакцинированы. По словам Лэя, из них более 212 млн человек были полностью вакцинированы, а более 143 млн человек получили повторные прививки.