Пекин, 4 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Китай полностью вакцинировал 88,11% своего населения против COVID-19 по состоянию на 31 марта, сообщил представитель министерства здравоохранения Китая, передает агентство Синьхуа.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

По состоянию на 31 марта на материковой части Китая было введено более 3,27 млрд доз вакцины против COVID-19, и более 1,24 млрд человек были полностью вакцинированы, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения Лэй Чжэнлун.

Около 224 млн человек в возрасте старше 60 лет были вакцинированы. По словам Лэя, из них более 212 млн человек были полностью вакцинированы, а более 143 млн человек получили повторные прививки.