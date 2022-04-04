Анкара, , 10:37 — REGNUM Годовая инфляция в Турции по итогам марта ускорилась до 61,14% с 54,44% месяцем ранее. Об этом 4 апреля сообщили в Институте статистики Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в марте до 61,14%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за февраль рост потребительских цен в стране составил 5,46%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны представит на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий поддержку министерством казначейства и финансов турецкой лиры и снижение корпоративного налога на один пункт.

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