Анкара, 4 апреля 2022, 10:37 — REGNUM Годовая инфляция в Турции по итогам марта ускорилась до 61,14% с 54,44% месяцем ранее. Об этом 4 апреля сообщили в Институте статистики Турции.
Отмечается, что только за февраль рост потребительских цен в стране составил 5,46%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны представит на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий поддержку министерством казначейства и финансов турецкой лиры и снижение корпоративного налога на один пункт.
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