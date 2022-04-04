Киев, 4 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Росгвардейцы спасли местных жителей в Киевской области, попавших под обстрел националистов при попытке эвакуации, заявили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе Росгвардии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Росгвардия

«Автомобиль, в котором ехали местные жители, был обстрелян националистами и загорелся. Люди не могли выбраться из машины. На помощь им пришел офицер Росгвардии», — заявили в пресс-службе.

Рискуя своей жизнью, под огнем боевиков он дал команду подразделению на огонь прикрытия, а сам вытащил пострадавших из горящего транспорта.

«Офицер увел людей в безопасное место, оказал первую помощь и помог эвакуировать в лечебное учреждение», — добавили в Росгвардии.