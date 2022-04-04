Макао, Китай, 4 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Доходы игорной индустрии Макао в марте упали на 55,8% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Meraj Chhaya Казино в Макао

Бюро инспекции и координации азартных игр Макао сообщило в своем последнем отчете, что доходы от азартных игр за март упали до 3,672 млрд патак (около $454,2 млн), что на 55,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 52,7% в месячном исчислении.

Накопленная выручка за первые три месяца этого года достигла 17,774 млрд патак (около $2,20 млрд), что на 24,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.