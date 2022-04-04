Казань, , 10:34 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил банкротные претензии и ввёл в отношении АО «Набережночелнинский крановый завод» из Тукаевского района конкурсное производство. Предприятие будут банкротить по схеме ликвидируемого должника. Следующее заседание с отчётом управляющего намечено на 3 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

В ходе слушаний произошло процессуальное правопреемство — истца заменили на Сергея Щукина, чьи требования признали обоснованными.

Конкурсное производство в отношении банкрота из села Нижний Суык-Су продлится четыре месяца. В реестре кредиторов включены претензии на 400 тыс. рублей. Конкурсным управляющим назначен Вакиль Абдрашитов — член некоммерческого партнерства Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия».

Напомним, завод создали в 2006 году и по основному виду деятельности он числился производителем подъемно-транспортного оборудования. Численность персонала АО на начало 2021 года была около 130 человек. Учредителями в открытых источниках указаны Екатерина и Марс Тимербулатовы. С января 2022 года актив числится в стадии ликвидации.

Читайте также: Крановый завод в Татарии получил иск о банкротстве