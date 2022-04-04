Красногорск, 4 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Пассажирский автобус упал с моста в Московской области. Об этом 4 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что ДТП произошло на трассе М-9, на повороте на Матренино. По предварительным данным, два человек погибли.

По словам очевидцев, во время движения автобус начал вилять, после чего снёс ограждение моста и упал с него. На место выехали шесть бригад скорой и вылетели вертолёты.