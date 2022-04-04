Пекин, , 10:31 — REGNUM В общей сложности 9 203 предложения, внесенные китайскими законодателями, были переданы 208 организациям для обработки и рассмотрения в рамках усилий Китая по преобразованию голосов людей в конкретные действия, сообщает агентство Синьхуа.

Зал Дома Народных собраний — место заседания ВСНП (сс) AcidBomber

Предложения были представлены депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа Китая, во время пятой сессии ВСНП 13-го созыва, состоявшейся в марте. Из общего числа предложений 22 были определены в качестве приоритетных и переданы в 20 департаментов, включая Национальную комиссию по развитию и реформам Китая.

Темы в рамках приоритетных предложений включают высококачественное развитие; стабилизацию промышленных и производственно-сбытовых цепочек; ускорение урбанизации; повышение уровня жизни; и ускорение экологически чистого и низкоуглеродного развития.