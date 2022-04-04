Москва, , 10:30 — REGNUM Вооружённые силы России в районе Лисичанска уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом 4 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вражеская техника уничтожена Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что также были уничтожены и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные в ходе специальной операции сбили ещё один украинский военный вертолёт и уничтожили восемь беспилотных аппаратов украинских военных.

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