Москва, , 10:30 — REGNUM Деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, но, по разным оценкам в 30 до 36 странах, сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в ходе заседания комиссии.

Константин Косачёв Council.gov.ru

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«Мне кажется важным, если мы на каком-то этапе инициируем наше обращение как парламентариев к нашим коллегам из национальных парламентов этих стан, а может быть и межпарламентским ассамблеям, с тем, чтобы, возможно, и они задумались над тем, какие угрозы исходят в их адрес», — сказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что каждая страна «оказывается под угрозой последствий деятельности соответствующих биолабораторий уже на собственной территории».

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