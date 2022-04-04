Новосибирск, 4 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области в связи с началом дачного сезона и на предстоящий летний период пустят дополнительные пригородные поезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

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«В период с 11 апреля по 7 мая на Жеребцовском направлении будут дополнительно назначены девять пригородных поездов, на Кузбасском направлении 16 пригородных поездов, на Западном направлении восемь пригородных поездов, на Южном направлении 5 пригородных поездов, на Восточном направлении семь пригородных поездов», — уточнили в ЗСЖД.

Кроме того в июне–июле по выходным дням к местам массового отдыха и купания планируется пустить дополнительные пригородные поезда сообщением Новосибирск-Главный – Искитим.