Лас-Вегас, США, 4 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Американская исполнительница Оливия Родриго стала обладательницей двух премий «Грэмми» в 2022 году. Церемонию 4 марта транслировал телеканал CBS.

NME Оливия Родриго

Родриго получила награду в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее сольное поп-исполнение». Во время вручения статуэток артистка поблагодарила своего продюсера Дэниела Нигро: «Дэн, ты лучший друг, соратник, человек, о котором я когда-либо могла просить. Это всё благодаря тебе, так что спасибо», — сказала она, добавив, что победа на «Грэмми» — это её «самая большая мечта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в номинации «Песня года» победила композиция Leave The Door Open дуэта Silc Sonic. В этой категории за «Грэмми» также боролись Эд Ширан, Билли Айлиш, Джастин Бибер и другие артисты.