Донецк, 4 апреля 2022, 10:28 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий в Луганской Народной Республике, в том числе из «Града», сообщает 4 апреля Народная милиция ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.
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