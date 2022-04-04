Якутск, 4 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Больше овощей, зерна и кормовых культур намерены выращивать в Якутии. Такое намерение анонсировали на заседании оперативного штаба республики, сообщает 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

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Площадь посевов увеличат на 1,2 тыс. га до 49,2 тыс. га. Основная территория будет использована под кормовые культуры (30,5 тыс. га). Картофель посадят на 2,7 тыс. га, зерновые — на 10,7 тыс. га, овощи открытого грунта — на 1,37 тыс. га. Овощи в основном намерены выращивать в пригороде Якутска, Олёкминском, Мегино-Кангаласском, Ленском и Хангаласском районах.

В республику намерены привезти 4,4 тонны семян, в том числе 905 тонн семенного картофеля. Пока в хозяйства поступило только 24% материала для посадок. В планах также закупить для нужд региона 1,1 тыс. тонн удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, агропромышленные предприятия Якутии получили на региональном уровне субсидирование на 1,4 млрд рублей. Эти средства направлены на поддержку сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности.