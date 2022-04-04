Пекин, , 10:27 — REGNUM Китай усилит меры по предотвращению и нейтрализации финансовых рисков для стабилизации финансового рынка в 2022 году, сообщил Центробанк страны, передает агентство Синьхуа.

Финансовый рынок Katrina.Tuliao

Народный банк Китая примет конкретные меры по предотвращению и устранению финансовых рисков в соответствии с основополагающими принципами поддержания общей стабильности, заявил банк во время видеоконференции, посвященной стабилизации финансового рынка в 2022 году.

Банк пообещал приложить дополнительные усилия для создания ориентированного на рынок, основанного на законодательстве механизма управления рисками в попытке укрепить систему финансовой безопасности и предотвратить системные финансовые риски.

Согласно отчету правительства за этот год, Китай предпримет более активные усилия по раннему предупреждению рисков, совершенствованию механизмов предотвращения рисков, а также наращиванию потенциала реагирования на риски. Будет создан фонд обеспечения финансовой стабильности, а система страхования вкладов и отраслевые гарантийные фонды будет полностью задействована.