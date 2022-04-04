Симферополь, , 10:26 — REGNUM В Республики Крым за сутки госпитализированы 33 пациента с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 апреля. Накануне, 3 апреля, сообщалось о 39 попавших в больницы крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на территории региона положительные результаты тестов на заражение коронавирусом получили 174 человека. Это на 24 случая заражения меньше, чем накануне. Выписан с выздоровлением за сутки ещё 169 человек. Зарегистрирована смерть пяти новых пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

За весь период пандемии на территории Крыма подтверждено 178 981 случай заражения коронавирусом. В больницы попали 58 004 человека. Выздоровели за весь период 170 629 пациентов. Жертвами инфекции стали 5 120 человек.