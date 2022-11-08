Москва, 8 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации под заселение передано более 2 млн кв. метров нового жилья в 165 новостройках, сообщили в Стройкомплексе.

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В новые квартиры переехали 49,8 тыс. участников программы реновации, проживавших в 454 старых пятиэтажках. Заселение новых домов по реновации активнее всего идет в шести округах столицы.

На месте снесенных домов планируется возвести 570 тыс. кв. метров жилья по реновации. С момента старта программы реновации в Москве разобрано 85 старых зданий в десяти округах столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации на местах демонтированных старых пятиэтажек строят 22 новых дома.

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